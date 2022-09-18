Yuriy Palyvoda / Babel

18 вересня триває 207-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

За даними Оперативного командування «Південь», Збройні сили України на південному фронті потопили ворожу баржу з військовою технікою та окупантами на борту. За допомогою цього судна росіяни намагалися переправляти своє озброєння.

За словами командування, ЗСУ забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

Як зазначають в командуванні, дії українських військових зруйнували окупантам плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який ті намагалися полагодити.

Згідно з повідомленням, загалом українські військові за добу знищили на півдні 62 окупантів та 5 одиниць броньованої техніки.

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В Миколаєві почали заповнювати тепломережі: для цього використовуватимуть воду зеленого кольору, аби оперативно виявляти пориви, повідомили в «Миколаївоблтеплоенерго».

Там також звернулися до миколаївців з проханням повідомляти про витоки води зеленого відтінку біля тепломереж чи будь-де в крані за номерами: +380512442577 та +380958221166 (цілодобово).

Росіяни вночі вдарили по одному з районів Миколаєва, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з міських лікарень та автогаражний кооператив.

Ситуація на південному фронті стабільно напружена, але контролюється Силами оборони, повідомило оперативне командування «Південь».

Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи.

Так, окупанти знову силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки проводили штурмові дії, але успіху не мали. Вони втратили дві бойові машини десанту та третину живої сили й відступили.

Протягом дня ворог продовжував активну аеророзвідку, ракетно-артилерійські обстріли та наніс 12 авіаударів по українських позиціях та тергромадах вздовж лінії фронту.

Водночас українська авіація завдала три удари по ворогу й знищила 2 російські безпілотники-розвідники оперативно-тактичного рівню. А ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали за добу понад 320 вогневих завдань.