Частичная мобилизация в России является достаточно сильным выстрелом в ногу. Она будет иметь в долгосрочной перспективе серьезные последствия для Российской Федерации.

Об этом заявил во время всеукраинского телемарафона советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

— Это с определенной точки зрения позитивная новость для нас. Это достаточно мощный выстрел себе в ногу со стороны РФ. И мы просто должны понимать, что мы живем действительно в исторический момент того, когда Россия наконец-то начала признавать свои потери на Востоке. Она начала признавать свои проигрыши, – заявил Ростислав Смирнов.

По его словам, если читать между строк, то можно понять, что этот поступок был криком о помощи в том смысле, что РФ не хватает людей.

В МИД уверены, что мобилизация запустит чрезвычайно сильные и внутриполитические и внутренние междоусобные процессы внутри самой России. Они повлекут за собой чрезвычайно большую волну негативизма непосредственно в самой РФ, ее последствия можно будет увидеть вскоре.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

После этого в России анонсировали акцию протеста против мобилизации.

Кроме того, сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.