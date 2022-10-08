После сегодняшнего взрыва на Крымском мосту, скорый побег оккупантов с захваченных территорий Украины президент Украины Владимир Зеленский назвал лучшим для них вариантом.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

— Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнца, к сожалению в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать и знают, что наше будущее солнечное. Это будущее без оккупантов на всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них, — заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что если оккупантов заставляют остаться на захваченной территории, то любой оккупант может сдаться в плен.

— Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции, — добавил президент.

Также Владимир Зеленский заявил, что любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, не оставят.

Как сообщалось, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

В то же время в российской столице начался комплекс «мероприятий», направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Тем временем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию.