Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты заселяют мобилизованных военных в дома жителей Херсонщины только с хорошими условиями.

Об этом он сказал в видеообращении, комментируя принудительное переселение гражданского населения.

По его мнению, выбирая для мобилизованных в армию РФ дома с лучшими условиями, чем у них дома, военное руководство таким образом хочет, чтобы те там остались и не убегали во время наступления ВСУ.

— Похоже, они расселят людей, своих «чмобиков» только в дома, где есть условия, то есть вода, газ, свет. Похоже, что они собираются там быть долго. И что они дают условия своим мобилизованным лучше, чем у них дома, или которых они в жизни вообще не видели. В надежде, что когда они будут отступать (с Херсонщины — прим.), они там обживутся и не будут сильно хотеть убегать. То есть россияне за счет гражданского населения Херсонской области создают своим мобилизованным условия для жизни, чтобы им нравилось там жить. Они чуть ли не милитаризованную зону на левом берегу Днепра собираются делать. Такой буфер перед Крымом, - сказал он.

Ранее Генштаб сообщил, что оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения в Херсонскую область.

Напомним, коллаборант Владимир Сальдо в понедельник, 31 октября, заявил, что «зона эвакуации» из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области «расширена» на 15 километров от Днепра. Речь идет о районах на левом берегу Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что операция по увольнению Херсона будет продолжаться до конца ноября.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, покинули территорию военного аэродрома «Чернобаевка» в Херсонской области.

Также известно, что российские военные готовят временно оккупированный ими Херсон к уличным боям.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения.