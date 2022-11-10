Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на отступление русских войск из Херсона.

Об этом сообщает TRT Haber .

Реджеп Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

— Решение России по Херсону – положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет ли Россия участвовать в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию из РФ. Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве, – сказал турецкий лидер.

Напомним, в Херсонской области за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ . По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Уход российских сил с правобережной Херсонщины будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и прикрытием отходящих сил артиллерийским огнем, считает британская разведка.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают , что заявление России об уходе из Херсона «вряд ли» является ловушкой, чтобы заманить украинские войска в сложное сражение.

В то же время, там предполагают, что некоторые российские подразделения могут остаться, чтобы задержать ВСУ в самом Херсоне. Впрочем, цель этого обеспечить организованный отход как можно большего количества российских войск.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян , выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.