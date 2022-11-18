Силы обороны Украины с 24 февраля по 18 ноября ликвидировали около 83 тысяч 460 российских военных, в том числе 350 человек - за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также по состоянию на 18 ноября украинские защитники уничтожили:

2879 (+1) танков врага

5808 (+4) боевых бронированных машин

1865 (+5) артиллерийских систем

393 (+0) реактивных систем залпового огня

209 (+0) средств противовоздушной обороны

278 (+0) самолетов

261 (+0) вертолет

1536 (+5) беспилотников оперативно-тактического уровня

480 (+6) крылатых ракет

16 (+0) кораблей/катеров

4366 (+4) единиц автомобильной техники и автоцистерн

161 (+1) единица специальной техники.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, украинские защитники уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки Херсонской области.

Кроме того, за сутки ВСУ отразили атаки россиян вблизи 9 населенных пунктов.