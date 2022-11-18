Силы обороны Украины с 24 февраля по 18 ноября ликвидировали около 83 тысяч 460 российских военных, в том числе 350 человек - за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также по состоянию на 18 ноября украинские защитники уничтожили:
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, украинские защитники уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки Херсонской области.
Кроме того, за сутки ВСУ отразили атаки россиян вблизи 9 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать приближенную территорию к полуострову.
Силы обороны Украины с 24 февраля по 18 ноября ликвидировали около 83 тысяч 460 российских военных, в том числе 350 человек - за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также по состоянию на 18 ноября украинские защитники уничтожили:
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, украинские защитники уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки Херсонской области.
Кроме того, за сутки ВСУ отразили атаки россиян вблизи 9 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать приближенную территорию к полуострову.