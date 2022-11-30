Пенсии в деоккупированных селах бывшего Снигиревского района Николаевской области «Укрпочта» начнет уже в декабре.

Об этом глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

По его словам, выдача пенсий жителям Снигиревского района осложняется логистическими проблемами, в том числе разрушенными мостами.

— У нас нет прямого сообщения с городом Николаевом – там разрушены два моста. Нет сообщения со старостинскими округами, деревнями, потому что так же разрушены все мосты. В этом и есть большая проблема в части гуманитарной помощи и доставки пенсий, отмечает Иван Кухта.

Глава МВА добавил, что пенсионеры в Снигиревской громаде начнут получать пенсии уже с декабря. Это произойдет после того, как Пенсионный фонд Украины сформирует новые списки и предоставит их «Укрпочте».

— Сейчас Укрпочта отрабатывает город Снигиревка. Мы с вами знаем, что до 24 числа (ноября – прим.) «Укрпочта» раздает пенсии, а после – они возвращают списки в Пенсионный фонд, там их возобновляют, отдают эти обновленные списки и пенсии снова начинают выдавать. Мне очень жаль, что села сегодня не имели возможности получить пенсии через мосты и разминирование. Но надеюсь, что с начала декабря «Укрпочта» получит новые списки и первым делом будем пытаться отправить их, дать им сопровождение, охрану, чтобы они проехались по старостинским округам и выдали пенсионерам пенсии, – рассказал он.

Напомним, в Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.

Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную общину, отсутствует электроснабжение из- за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снегиревке.

Освобожденные территории бывшего Снегиревского района очень сильно заминированы , рассказал глава местной военной администрации Иван Кухта. Он не уверен, что сельхозугодья близ Снигиревки успеют разминировать до весны.