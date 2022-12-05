Российское дорожное управление заявило о возобновлении автомобильного движения на отремонтированной после взрыва части Крымского моста.

Сегодня, 5 декабря, через мост в тестовом режиме был запущен транспорт. Для грузовиков мост до сих пор закрыт, пишет «Бабель».

Ранее вицепремьер России Марат Хуснуллин заявлял, что строители завершили надвижку всех четырех поврежденных пролетов автодорожной части моста и обещал, что ремонт закончат в декабре.

Ранее сообщалось, российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.