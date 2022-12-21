В Баштанке депутаты снова попытаются отстранить от должности заместителя председателя районного совета Татьяну Мезину, подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщает глава фракции «СН» Снигиревского городского совета Денис Дарбинян.

Он отметил, что на сессии райсовета Татьяну Мезину хотят устранить не за ее действия, а за прогул без уважительной причины.

Отметим, что 15 июня этого года в режиме видеоконференции прошла сессия Баштанского районного совета. Однако депутаты так и не смогли отстранить от должности заместителя председателя райсовета Мезину. Денис Дарбинян отмечает, что в этот раз история может повториться и снова не хватит голосов депутатов.

— Если тогда голосов не хватило при открытом голосовании, то сейчас точно не соберут. Да и вообще будет ли сессия - тоже большой вопрос. И будет Мезина и дальше замглавы райсовета и будет с депутатским мандатом представлять Снигиревку в Баштанском райсовете, правда уже с левого берега. И не будет стыдно ни ей, ни коллегам-депутатам, не имеющим политической воли поставить вопрос ребром. Да и скорее Мезину «ликвидируют» как отработанный материал ее сограждане из-за ребрика, чем потеряет депутатское кресло. Потому что кому нужны изменники, — отмечает Денис Дарбинян.

Как известно, заместитель председателя райсовета Татьяне Мезини объявили подозрение в коллаборационной деятельности (часть 6 статьи 111-1 УК Украины). По данным СБУ, Мезина продолжает находиться во временно оккупированной Снегиревке.

Также сообщалось, что российские кафиры собирались провести «референдум» в Снегиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ. Она заявила, что согласилась возглавить «Аппарат» оккупационных властей за деньги. За 2 с половиной месяца работы она получила зарплату в размере 115 тысяч рублей, что составляет около 71 тысяч гривен.