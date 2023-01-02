Россия вывела шесть кораблей в Черное море, в том числе ракетоноситель с восемью «Калибрами».

Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

По его словам, в Черном море находится один большой десантный корабль РФ, в Азовском – еще один корабль, ракетоносители – в пунктах базирования. В настоящее время на море продолжается шторм.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

В результате обстрела 2 жилых дома разрушены до основания, 12 жилых домов повреждены (избиты окна, двери, крыша), в трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.