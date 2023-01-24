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Во вторник, 24 января, Кабмин согласовал увольнение пяти глав областных военных администраций и уволил четырех заместителей министров.
Об этом сообщили корреспондент «Радио Свобода».
Таким образом, правительство согласовало увольнение:
Отметим, что областные военные администрации возглавляет начальник, который назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины.
Также Кабмин официально уволил:
Как известно, 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в органах центральной власти. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.
Напомним, что на фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.
Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода также 24 января сообщил, что подал в отставку.
Ранее НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток. Он будет уволен с занимаемой должности. По данным СМИ, сумма взятки составила 400 тысяч долларов и имеет отношение к закупке генераторов.
Кроме того, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление об освобождении от должности на фоне обвинений в закупке продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.
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Во вторник, 24 января, Кабмин согласовал увольнение пяти глав областных военных администраций и уволил четырех заместителей министров.
Об этом сообщили корреспондент «Радио Свобода».
Таким образом, правительство согласовало увольнение:
Отметим, что областные военные администрации возглавляет начальник, который назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины.
Также Кабмин официально уволил:
Как известно, 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в органах центральной власти. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.
Напомним, что на фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.
Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода также 24 января сообщил, что подал в отставку.
Ранее НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток. Он будет уволен с занимаемой должности. По данным СМИ, сумма взятки составила 400 тысяч долларов и имеет отношение к закупке генераторов.
Кроме того, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление об освобождении от должности на фоне обвинений в закупке продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.