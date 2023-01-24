Во вторник, 24 января, Кабмин согласовал увольнение пяти глав областных военных администраций и уволил четырех заместителей министров.

Об этом сообщили корреспондент «Радио Свобода».

Таким образом, правительство согласовало увольнение:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА;

Алексея Кулебу – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА

Отметим, что областные военные администрации возглавляет начальник, который назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины.

Также Кабмин официально уволил:

Вячеслава Шаповалова – заместителя Министра обороны Украины;

Ивана Лукерю – заместителя Министра развития общин и территорий Украины;

Вячеслава Негоду – заместителя Министра развития общин и территорий Украины;

Виталия Музыченко – заместителя Министра социальной политики Украины.

Как известно, 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в органах центральной власти. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.

Напомним, что на фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.

Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода также 24 января сообщил, что подал в отставку.

Ранее НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток. Он будет уволен с занимаемой должности. По данным СМИ, сумма взятки составила 400 тысяч долларов и имеет отношение к закупке генераторов.

Кроме того, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление об освобождении от должности на фоне обвинений в закупке продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.