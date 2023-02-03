Служба безопасности Украины должна отслеживать коррупционные проявления внутри Министерства обороны и реагировать на них, не нарушая работу института во время войны.

Так, за последние недели разгорелось большое количество скандалов вокруг Минобороны.

— Часть из них абсолютно оправдана и за ними уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом, – написал Арахамия.

Он подчеркнул важность Минобороны во время войны, поэтому призвал максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить международные позиции Украины накануне предполагаемого контрнаступления России.

— Как член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки знаю многих профессиональных, патриотических и преданных Украине людей, работающих в Министерстве обороны. Многие имеют боевой опыт с 2014 года. Во многих из них прямо в кабинетах стоят кровати, потому что они живут и работают в Министерстве почти круглосуточно, – написал нардеп.

В связи с этим Арахамия призвал СБУ внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу органа во время войны.

Напомним, недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В связи с этим были уволены экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

Также СБУ ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных более чем на 100 миллионов гривен.