Маловероятно, что Россия постарается штурмовать Днепр в дельте реки, поскольку это будет чрезвычайно сложной задачей.

Об этом заявляют аналитики отдела разведки Министерства обороны Великобритании.

После избиения россиян с западного берега Днепра в ноябре прошлого года на сложной сети островов и водных путей продолжались боевые действия и разведка. Российские войска почти наверняка использовали малые лодки, чтобы попытаться сохранить присутствие на ключевых островах, а Украина неоднократно успешно избивала дальнобойной артиллерией.

— Обе стороны, вероятно, тоже развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, контролирующей залив Днепра, – отметили в министерстве.

Там добавили, что и силы обороны, и оккупаны, вероятно, стремятся сохранить присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о попытках их противников начать большое нападение через реку.

— Маловероятно, что Россия будет пытаться штурмовать Днепр: скорее всего, это будет очень сложно и дорого, – считает МО Британии.

Напомним, в украинской разведке намекнули, что освобождения Кинбурнской косы от российских оккупантов можно ожидать уже летом 2023 года.

Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Однако позже стало известно, что коса больше находится под контролем оккупантов. Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет. В то же время известно, что оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из артиллерии Очаковскую общину.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе, а также уничтожить российских захватчиков и вражескую технику.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».