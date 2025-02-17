Держсекретар США заявив, що Україна і Європа будуть частиною реальних мирних переговорів

Марко Рубіо. Фото: EPA-EFE/GRAEME SLOAN

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна і Європа будуть частиною будь-яких реальних переговорів щодо припинення війни між РФ і Україною.

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу CBS.

Американський дипломат відреагував на занепокоєння європейців щодо їх можливого виключення з переговорів між США та Росією, які заплановані в Саудівській Аравії найближчими днями. Марко Рубіо зазначив, що переговорний процес ще не розпочався всерйоз, але якщо він рухатиметься вперед, Україна та європейські країни будуть включені до дискусії.

Він повідомив, що минулого тижня президент Трамп мав розмову з Володимиром Путіним, під час якої Путін висловив зацікавленість у досягненні миру. Трамп, своєю чергою, висловив бажання бачити тривалий мир, який забезпечує український суверенітет.

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За словами держсекретаря США, далі необхідні конкретні дії, щоб побачити, наскільки серйозно це прагнення до миру. «Зрештою, один телефонний дзвінок не принесе миру», — зазначив він.

Однак він відмовився підтвердити, чи обговорював він зняття санкцій з Росії під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, проте розповів, що вони обговорили складні умови роботи посольства США в Москві. Рубіо додав, що для досягнення прогресу у миротворчому процесі потрібні належним чином функціонуючі посольства в обох країнах.

Раніше повідомлялося, що високопосадовці зі США та Росії наступного тижня зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити можливість проведення саміту між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним до кінця місяця.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».