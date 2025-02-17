Зеленський заявив, що представник Трампа прибуде 20 лютого та поїде з ним на фронт

Президент України Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до Києва приїде спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Про це він заявив під час онлайн-пресконференції, пише Інтерфакс-Україна.

«Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить», — розповів президент.

Володимир Зеленський зазначив, що хотів аби Кіт Келлог особисто відвідав фронт, поспілкувався з українськими військовими та вивчив усі питання.

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За його словами, разом із Келлогом вони зустрінуться з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командувачами кількох бригад. Крім того, він припустив, що представник Трампа може провести зустрічі з українськими розвідниками та представниками міністерства оборони.

Він переконаний, що важливо донести до США реальну ситуацію в Україні та значення безпекових гарантій.

«Я думаю, що після його повернення в США ми вже розумітимемо, коли відбудеться моя зустріч із президентом Трампом», — зазначив він.

Нагадаємо, що помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог не виключає, що для завершення війни Володимиру Путіну доведеться піти на територіальні поступки.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».