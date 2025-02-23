«Визнавати борг я не збираюсь», — Зеленський про угоду із США

Президент Володимир Зеленський зазначив, що він не збирається визнавати Угоду, за якою Україна буде винна Сполученим Штатам Америки 500 мільярдів доларів.

Про це він сказав під час пресконференції у неділю, 23 лютого.

Зеленський зазначив, що умови США за угодою про надра мали характер боргу, який Україна мала виплатити США.

— Я знаю, що у нас було 100 (мільярдів доларів від США - прим.) і я не збираюся визнавати 500, хто б що не говорив, — сказав Володимир Зеленський.

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Він також додав, що не хоче визнавати 100 мільярдів боргу перед США, адже не вважає фінансову допомогу від США боргом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути пост президента в обмін на безпекові гарантії.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Однак згодом Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду з Україною щодо рідкоземельних мінералів.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.