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Після суперечки в Білому домі команда Трампа зв'язувалася із Зеленським, щоб повернути переговори в потрібне русло

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, 28 лютого 2025 року, фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський та Дональд Трамп, 28 лютого 2025 року, фото: Getty Images

Представники президента США Дональда Трампа провели закриті переговори з президентом України Володимиром Зеленським та його командою після суперечки в Овальному кабінеті, що сталася у п’ятницю. Їхньою метою було повернути переговори в потрібне русло.

Як повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, представники Дональда Трампа наголосили на необхідності стабілізації відносин і закликали відновити переговори до виступу президента США в Конгресі.

Серед учасників розмови із Зеленським був спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог.

Один із чиновників Білого дому повідомив CNN, що угода про видобуток українських корисних копалин поки не підписана. Водночас представник адміністрації Дональда Трампа заявив, що переговори щодо цієї угоди «рухаються у правильному напрямку».

Представник команди Дональда Трампа також зазначив, що президент, який під час промови в Конгресі торкнеться теми війни в Україні, прагне оголосити про укладення угоди щодо українських корисних копалин.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.  Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News  зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія —  агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі  підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.

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