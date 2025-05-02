Віцепрезидент США вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України найближчим часом не завершиться.

В інтерв’ю Fox News він зазначив, що обидві сторони висунули свої мирні пропозиції, і тепер головне питання — чи вдасться знайти компроміс для припинення конфлікту.

Венс висловив переконання, що лише Дональд Трамп здатен досягти мирної угоди, проте остаточне рішення залежить від української та російської сторін, адже саме вони мають дійти згоди.

Посадовець також наголосив, що українці «злі на Росію, бо вона напала», а війна, ймовірно, триватиме.

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Раніше Джей Ді Венс зазначав, що між Україною та Росією існує значна розбіжність у баченні завершення війни, тому адміністрація Дональда Трампа працюватиме над тим, щоб протягом 100 днів зблизити позиції обох сторін.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон працюватиме над питанням мирних переговорів стільки, скільки буде потрібно. Але їхній успіх залежить не лише від США, а передусім від України та Росії.

Також нагадаємо, що раніше «Європейська правда» писала, що документ не містить низки заявлених українським урядом положень. Зокрема, в ньому не прописані принципи управління фондом, а також не згадується про намір реінвестувати всі доходи у відбудову України протягом наступних десяти років. Ці умови мають бути включені в наступну угоду, яку сторони ще готують.

Згодом Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.

Володимир Зеленський прокоментував підписання угоди про мінерали між Україною та США, зазначивши, що документ вже направлено до парламенту для розгляду. Президент наголосив на важливості уникнення затримок у його ухваленні.