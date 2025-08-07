Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія створила онлайн-каталог для «продажу» викрадених українських дітей

Фото дітей Фото: Микола КулебаРосія створила онлайн-каталог для «продажу» українських дітей, Фото: Микола Кулеба

Росія створила онлайн-каталог для «продажу» українських дітей, викрадених із тимчасово окупованих територій. Їх можна «відфільтрувати» не тільки за статтю, але й за кольором очей чи волосся.

Про це заявив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Починаючи з 2014 року, дітей із окупованих територій Криму, Луганської та Донецької області систематично вивозили на замовлення російських сімей під Москву й в інші регіони Росії.

— Схоже, попит на дітей зменшився, тож окупанти шукають нові способи «вдосконалення» цієї жахливої системи. Ми з командою Save Ukraine виявили доказ того, що вони перейшли до методів, які інакше як торгівлею дітьми не назвеш, —  зазначає Микола Кулеба.

Він розповідає, що Росія створила сайт, на якому дітей можна обирати по фото, «фільтруючи» їх за віком, статтю, кольором очей, волосся і не тільки.

— Вони описують дітей як товар: «слухняна», «спокійна» тощо. Уявіть лише — ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся! Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити. —  очільник Save Ukraine.

У дописі Микола Кулеба також наголошує, що більшість дітей у цьому «каталозі» народилися до окупації й мали українське громадянство. Батьки деяких із них були вбиті окупаційною владою, іншим просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.

— Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського «міністерства освіти». Вся доказова база їхніх злочинів — прямо на їхніх офіційних ресурсах. Ми в Save Ukraine зробимо все, щоб врятувати цих дітей. І повернути їм найважливіше — дім, родину, країну. —  додає він.

Нагадаємо, 2 червня під час перемовин у Стамбулі Україна передала російській делегації список дітей, яких вимагає повернути. Втім, очільник російської делегації Владімір Мєдінскій заявив, що в Росії перебуває «пару десятків, може, сотня» українських дітей.

 

