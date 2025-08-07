Путін хоче не територій, а гарантії нерозширення НАТО: ЗМІ назвали головні вимоги до України

Дональд Трамп і Володимир Путін. Ілюстративне фото: AP

Російський лідер Володимир Путін давно заявляв, що хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Він вважає, що така зустріч є його «найкращим шансом» на перемогу у війні проти України.

Про це пише The New York Times, посилаючись на аналітиків і джерела, наближені до Кремля.

За даними видання, територіальні здобутки для Путіна не є головною метою — він прагне укласти «мирну угоду», яка дозволила б йому досягти ключових геополітичних цілей.

Як зазначає NYT, Путін прагне підтримувати контакти з Вашингтоном і зберегти можливість прямого діалогу з Трампом, зокрема через посередників.

У матеріалі згадується зустріч 6 серпня між Путіним і спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом у Москві. Подробиці перемовин залишаються невідомими, однак експерти не виключають, що російський лідер міг продемонструвати готовність до часткових поступок щодо окупованих територій України.

Аналітики припускають, що Кремль розраховує на особисту зустріч із Трампом, аби вплинути на його позицію щодо причин війни та змусити США підтримати російське бачення «безпекових гарантій».

Серед ключових вимог Путіна, за даними джерел NYT:

надання гарантій, що Україна не вступить до НАТО;





зупинка подальшого розширення Альянсу;





обмеження військового потенціалу України;





створення умов для формування проросійського уряду в Києві.

Співрозмовники The New York Times підкреслюють, що ці стратегічні вимоги для Путіна важливіші за контроль над конкретними територіями, які наразі утримує Росія.

Раніше Президент Росії Володимир Путін заявив, що його вимоги до України залишаються незмінними з літа 2024 року.

Нагадаємо, Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним з підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.