ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії
- Даріна Мельничук
14:33, 12 серпня, 2025
У понеділок, 11 серпня, голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС розробляє 19-й пакет санкцій проти Росії та планує збільшити військову і фінансову підтримку України.
Про це повідомляє France 24.
Після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Кая Каллас наголосила, що країни-члени висловили підтримку будь-яким крокам США, спрямованим на досягнення «справедливого миру» в Україні, але підкреслила, що процес має бути чітким і послідовним.
«Оскільки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, нам навіть не слід обговорювати будь-які поступки», — заявила Кая Каллас.
За словами Каї Каллас, першим кроком має бути саме безумовне припинення вогню з «потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки».
«Ми працюватимемо над 19-м пакетом санкцій», — додала Кая Каллас.
Вона також повідомила, що ЄС продовжить військову та бюджетну підтримку України і працюватиме над процесом її вступу до Євросоюзу.
«Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію — ось як ми завершимо цю війну і запобіжимо майбутній агресії РФ у Європі», — підсумувала Кая Каллас.
Нагадаємо, 18 липня посли 27 країн Європейського Союзу погодили новий, 18-й пакет санкцій проти РФ.
