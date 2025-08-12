Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас. Фото: AP/Omar HavanaВисока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас. Фото: AP/Omar Havana

У понеділок, 11 серпня, голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС розробляє 19-й пакет санкцій проти Росії та планує збільшити військову і фінансову підтримку України.

Про це повідомляє France 24.

Після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Кая Каллас наголосила, що країни-члени висловили підтримку будь-яким крокам США, спрямованим на досягнення «справедливого миру» в Україні, але підкреслила, що процес має бути чітким і послідовним.

«Оскільки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, нам навіть не слід обговорювати будь-які поступки», — заявила Кая Каллас.

За словами Каї Каллас, першим кроком має бути саме безумовне припинення вогню з «потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки».

«Ми працюватимемо над 19-м пакетом санкцій», — додала Кая Каллас.

Вона також повідомила, що ЄС продовжить військову та бюджетну підтримку України і працюватиме над процесом її вступу до Євросоюзу.

«Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію — ось як ми завершимо цю війну і запобіжимо майбутній агресії РФ у Європі», — підсумувала Кая Каллас.

Нагадаємо, 18 липня посли 27 країн Європейського Союзу погодили новий, 18-й пакет санкцій проти РФ.

