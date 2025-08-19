Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«До 1%, а не 20%»: Зеленський посперечався через мапу окупованих територій

Володимир Зеленський під час пресконференції з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський під час пресконференції з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не погодився з відсотком тимчасово окупованих територій, який був зображений на мапі в Білому домі.

Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

В Овальному кабінеті перед переговорами виставили карту України, де східна частина країни — приблизно 20% території — була позначена рожевим кольором як окупована Росією.

Володимир Зеленський подякував за таку карту, але під час перемовин наголосив, що ця цифра не відповідає дійсності. За його словами, за 1000 днів війни росіяни захопили близько 1% території, а не 20%.

— Люди думають 20% чи 18%, а це до 1%. Це трішки змінює фокус, — пояснив президент.

Карта України в Овальному кабінеті. Фото: X / Misha KomadovskyКарта України в Овальному кабінеті. Фото: X / Misha Komadovsky

Також він підкреслив, що ситуація, наприклад, із Кримом відрізняється від фронтових боїв, і тому не можна вважати, що російська армія масово захоплює нові території.

Володимир Зеленський додав, що розмова з Трампом була «хорошою, теплою і предметною», а «питання територій» він готовий обговорювати лише безпосередньо з Володимиром Путіним.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.

