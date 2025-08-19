Зеленський підтвердив підготовку до зустрічі з Путіним і Трампом

Брифінг Володимира Зеленського у Вашингтоні. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів у Вашингтоні триває підготовка до його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Володимира Зеленського, спершу планується двостороння зустріч, а згодом — тристороння розмова за участю президента США Дональда Трампа.

— Президент США підтримав тристоронню зустріч. Росія ж запропонувала спочатку провести двосторонню, а потім тристоронню. Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, бо тільки так можна вирішити складні питання, — сказав глава держави.

Він додав, що готовність до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним підтримали й європейські лідери.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.