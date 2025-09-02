Китай оголосив про безвіз для росіян і підтримку «Сили Сибіру-2»

Китай оголосив про безвізовий режим для росіян до 2026 року. Фото: Getty Images

Китай із 15 вересня 2025 року запроваджує «пробний» безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайний закордонний паспорт.

Режим діятиме до 14 вересня 2026 року, повідомило МЗС РФ.

Крім того, під час візиту Володимира Путіна до Китаю сторони підписали низку угод про співпрацю у сферах енергетики, штучного інтелекту та інших напрямках.

Зокрема, «Газпром» оголосив про меморандум щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» та транзитного газопроводу через Монголію «Союз Схід». Планується, що протягом 30 років Росія постачатиме Китаю 50 млрд кубометрів газу щорічно.

Також сторони домовилися збільшити обсяги постачань через чинний газопровід «Сила Сибіру» з 38 до 44 мільярдів кубометрів на рік. У «Газпромі» заявили, що ціна газу для КНР буде нижчою, ніж для Європи.

Нагадаємо, що Путін перебував у Китаї з офіційним візитом і взяв участь у саміті ШОС у Тяньцзіні. 2 вересня в Пекіні була запланована його особиста зустріч із Сі Цзіньпіном.

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін підписали угоду про подальше розширення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами. У своїй заяві після зустрічі Путін наголосив, що відносини між Росією та Китаєм є самодостатніми. За його словами, обидві країни планують і надалі збільшувати використання національних валют у взаємних розрахунках, зменшуючи залежність від долара та євро.