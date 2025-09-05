Італія готова долучитися до гарантій безпеки України, але без відправки військ

Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Рим готовий брати участь у забезпеченні гарантій безпеки України, але без відправки солдатів на її територію.

Про це вона сказала під час саміту «коаліції рішучих», повідомила пресслужба уряду.

Джорджія Мелоні нагадала про італійську пропозицію гарантій, яка наслідує статтю 5 Вашингтонського договору НАТО. Вона наголосила, що Італія готова долучатися до моніторингових місій та навчань поза межами України, а також підтримати можливе припинення вогню.

Після саміту премʼєрка взяла участь у телефонній розмові європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом. Учасники підтвердили єдність у прагненні до «справедливого і тривалого миру» для України, який має поєднувати:

постійну підтримку України;

тиск на Росію, зокрема санкціями;

надійні та достовірні гарантії безпеки.

Раніше повідомлялось, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, усі відповідні напрацювання будуть готові вже найближчими днями.

Президент Володимир Зеленський окреслив три основні блоки гарантій безпеки для України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки під час врегулювання війни повинні бути надані як Україні, так і Росії.