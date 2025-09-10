Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Починається»: Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі

Трамп відреагував на атаку дронів по Польщі. Фото: dv.eeТрамп відреагував на атаку дронів по Польщі. Фото: dv.ee

Президент США Дональд Трамп прокоментував нічний удар російськими дронами по території Польщі.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

«Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Починається!» — написав він.

Як повідомили у Білому домі, невдовзі Дональд Трамп планує провести розмову зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким щодо ситуації.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Слід також зазначити, що Польща отримає 43,7 мільярда євро від Європейського Союзу для розвитку своїх оборонних можливостей.

