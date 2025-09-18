Мер Миколаєва Сєнкевич зустрівся із керівництвом іспанської компанії COBRA

Мер Миколаїва Сєнкевич провів зустріч із керівництвом іспанської компанії COBRA. Фото: Олександр Сєнкевич

Миколаїв з робочим візитом відвідали представники іспанської компанії COBRA Instalaciones y Servicios S.A. — генеральний директор Родріго Алеяндро та директор Антоніо Франcіско Мартіно Фернандес.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, у офісі відновлення та розвитку з ними зустрілися мер Олександр Сєнкевич та його заступник Сергій Коренєв.

Під час спілкування, Родріго Алеяндро зазначив, що COBRA є частиною групи VINCI — одного зі світових лідерів у сфері концесій, енергетики та будівництва. Компанія спеціалізується на промисловому інжинірингу та надає послуги у сферах енергетики, промисловості, телекомунікацій та мобільності. За словами генерального директора, головний фокус COBRA Instalaciones y Servicios S.A. — це проєкти з розвитку альтернативної енергетики, водопостачання, впровадження електронного квитка, будівництва дата-центрів та газових мереж.

Мер Миколаїва Сєнкевич провів зустріч із керівництвом іспанської компанії COBRA. Фото: Олександр Сєнкевич

Своєю чергою, Олександр Сєнкевич наголосив, що міська влада сьогодні працює над відбудовою Миколаєва. Так наразі розробляється Майстер-план, який стане фундаментом відновлення.

«Загалом під час зустрічі обговорили поговорили про спільні проєкти у сфері енергетики та водопостачання. Домовилися підготувати для партнерів консолідований лист потреб громади. Поділилися й тим, над чим працюємо зараз: модернізація транспорту, підготовка до опалювального сезону, рух до енергонезалежності», — повідомив Миколаївський міський голова.

