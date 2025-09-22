Білий дім підтвердив зустріч Трампа та Зеленського у Нью-Йорку 23 вересня. Фото: Getty Images / «Бабель»

Білий дім офіційно підтвердив, що у вівторок 23 вересня у Нью-Йорку відбудеться двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила речниця адміністрації Керолайн Левітт, передає «МикВісті» з посиланням на «Укрінформ».

За її словами, Трамп також проведе переговори з генеральним секретарем ООН, лідерами Аргентини та Європейського Союзу. Перед цим глава Білого дому виступить на трибуні Генасамблеї ООН із промовою, у якій планує наголосити на «відновленні американської сили у світі», а також заявити про завершення семи глобальних воєн і конфліктів.

Окрім того, президент США має намір розкрити своє бачення розвитку міжнародного порядку та критикувати діяльність «глобалістських інституцій».

У другій половині дня Трамп візьме участь у багатосторонній зустрічі з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії. Пізніше він долучиться до урочистого прийняття за участю понад сотні світових лідерів, після чого повернеться до Вашингтона.

У четвер Трамп прийме в Білому домі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, а вже в п’ятницю вирушить на Лонг-Айленд на матч із гольфу між командами США та Європи.

