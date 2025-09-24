Москва відкидає усі пропозиції Києва про зустріч і погрожують «погіршенням»

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

У Кремлі звинуватили Україну в затягуванні мирних переговорів, але водночас заявили, що всі запропоновані Києвом країни для зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна є «абсолютно неприйнятними» для Москви.

Про це повідомляють російські «Інтерфакс», ТАСС і «Вести.ru» з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

— Київський режим зараз абсолютно пішов у пасивну позицію. Судячи з усього, вони намагаються продемонструвати і своїм спонсорам у Європі, і своїм кураторам те, що вони можуть воювати. Але вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися, — заявив Дмитро Пєсков.

Він додав, що про це нібито «свідчить» динаміка на фронті. Пєсков не пояснив, що саме Кремль вкладає у слова «Україна відмовляється від переговорів», але водночас наголосив, що всі країни, які Україна пропонувала для зустрічі з Володимиром Путіним, є неприйнятними для РФ.

— Українці сиплють великою кількістю пропозицій, називають величезну кількість країн. І спочатку наполягали зовсім не на Казахстані, а на тих країнах, які абсолютно для нас неприйнятні. Як і раніше, чомусь вважається, що Швейцарія є нейтральною країною. Або Австрія. Вони де-факто вже не є нейтральними країнами для нас, це потрібно враховувати, — сказав Дмитро Пєсков.

Слід зазначити, що нещодавно прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський президент Володимир Путін «залишається відкритим» до врегулювання війни шляхом мирних переговорів.

Раніше Дмитро Пєсков заявляв, що переговори між Росією та Україною наразі перебувають у стані паузи.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.