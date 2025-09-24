  • середа

    24 вересня, 2025

  • 26.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Москва відкидає усі пропозиції Києва про зустріч і погрожують «погіршенням»

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: AP/Alexander ZemlianichenkoРечник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

У Кремлі звинуватили Україну в затягуванні мирних переговорів, але водночас заявили, що всі запропоновані Києвом країни для зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна є «абсолютно неприйнятними» для Москви.

Про це повідомляють російські «Інтерфакс», ТАСС і «Вести.ru» з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

— Київський режим зараз абсолютно пішов у пасивну позицію. Судячи з усього, вони намагаються продемонструвати і своїм спонсорам у Європі, і своїм кураторам те, що вони можуть воювати. Але вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися, — заявив Дмитро Пєсков.

Він додав, що про це нібито «свідчить» динаміка на фронті. Пєсков не пояснив, що саме Кремль вкладає у слова «Україна відмовляється від переговорів», але водночас наголосив, що всі країни, які Україна пропонувала для зустрічі з Володимиром Путіним, є неприйнятними для РФ.

— Українці сиплють великою кількістю пропозицій, називають величезну кількість країн. І спочатку наполягали зовсім не на Казахстані, а на тих країнах, які абсолютно для нас неприйнятні. Як і раніше, чомусь вважається, що Швейцарія є нейтральною країною. Або Австрія. Вони де-факто вже не є нейтральними країнами для нас, це потрібно враховувати, — сказав Дмитро Пєсков.

Слід зазначити, що нещодавно прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський президент Володимир Путін «залишається відкритим» до врегулювання війни шляхом мирних переговорів.

Раніше  Дмитро Пєсков заявляв, що переговори між Росією та Україною наразі перебувають у стані паузи.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп більше не намагається примирити Україну з Росією: «Бажаю обом країнам успіху»
«Я був здивований, але це гарний сигнал»: Зеленський про пост Трампа щодо повернення всіх територій України
Обстріли РФ по промисловому підприємству у Миколаєві завдали екозбитків на понад ₴2 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріли РФ по промисловому підприємству у Миколаєві завдали екозбитків на понад ₴2 млрд
«Я був здивований, але це гарний сигнал»: Зеленський про пост Трампа щодо повернення всіх територій України
Трамп більше не намагається примирити Україну з Росією: «Бажаю обом країнам успіху»

У Миколаївській облраді планують придбати систему для поіменних онлайн-голосувань

У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка

4 години тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні