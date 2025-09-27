Навроцький підписав закон про продовження допомоги українцям в Польщі, але є умови. Ілюстративне фото: The Warsaw

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про допомогу українцям, які мають статус тимчасового захисту в країні. Але правила отримання фінансової підтримки змінені.

Про це розповів глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, повідомляє RMF FM та Оnet.pl.

Богуцький зазначив, що це — останній законопроєкт, який стосується допомоги українцям, і який підписує Навроцький. За його словами, уряд має пів року, щоб перейти до «нормальних правил», які діятимуть на загальних підставах.

— Ми повинні перейти до нормальних правил щодо громадян України. Уряд має на це пів року. Президент сьогодні надсилає дуже чіткий сигнал — кінець з преференціями, з особливими умовами. Ці питання потрібно вирішувати на основі загальних правил, які стосуються всіх, — зазначив Збігнєв Богуцький.

Реклама

Богуцький підкреслив, що президент «не дозволить шантажувати себе чи поляків».

— Президент нарешті змусив цей уряд обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює в Польщі, хто навіть не проживає тут ... По суті, це кінець туризму з України за рахунок польських платників податків, — заявив Збігнєв Богуцький.

Він повідомив, що вже в понеділок до Сейму буде подано дві законодавчі ініціативи, одна з яких стосується продовження терміну, після якого іноземці, зокрема українці, зможуть подавати заяви на отримання польського громадянства.

Новий закон про допомогу українцям в Польщі

Новий закон визначає, що право на соціальні виплати тепер залежатиме від певних умов. Допомогу отримуватимуть лише ті українці, які офіційно працюють у Польщі або чиї діти відвідують польські школи. Виняток зроблено для осіб з інвалідністю.

Для отримання виплат також потрібно мати дохід не менше 50% від мінімальної заробітної плати. Польські органи щомісяця перевірятимуть, чи працевлаштований отримувач допомоги, а у разі втрати роботи чи виїзду з країни виплати припинятимуться.

Закон також передбачає зміни у сфері охорони здоров’я: для дорослих українців обмежено доступ до частини медичних послуг, включно з реабілітацією, стоматологічним лікуванням і деякими видами медикаментозної терапії.

Окремим положенням документа закріплено продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року — відповідно до рішення Ради ЄС. Це дозволить уникнути правового вакууму, який міг виникнути після завершення чинного терміну 30 вересня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що Кароль Навроцький наклав вето на нову редакцію закону про допомогу громадянам України, які мають статус тимчасового захисту в країні. Він заявив, що не погоджується на «привілейоване ставлення» до іноземців та пообіцяв представити власний проєкт закону.