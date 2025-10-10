  • пʼятниця

    10 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.9° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄС інвестує понад €6 млн у розвиток незалежної журналістики в Україні

ЄС виділив 6,6 мільйона євро на підтримку незалежних медіа в Україні. Фото: EureporterЄС виділив 6,6 мільйона євро на підтримку незалежних медіа в Україні. Фото: Eureporter

Європейський Союз оголосив про запуск трьох нових проєктів загальною вартістю 6,6 мільйона євро, спрямованих на зміцнення незалежного медіасектору України.

Про це повідомила пресслужба Представництва ЄС в Україні.

Мета ініціатив — допомогти українським журналістам продовжувати роботу, інформувати громадян, викривати корупцію та документувати правду про агресію Росії.

«Через ці три нові проєкти Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з незалежними медіа України. Наша мета – посилити здатність України забезпечувати достовірну інформацію, гарантувати підзвітність влади й фіксувати правду про війну та її злочини», — зазначила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Загалом передбачено три напрями підтримки:

  • 3 мільйона євро — для медіа, що висвітлюють події на передовій та проводять розслідування. Проєкт реалізують Internews International та Фонд розвитку медіа. Передбачені гранти для 40 редакцій, наставництво, навчання та інституційна підтримка журналістів-розслідувачів.
  • 2 мільйона євро — на ініціативу «Зміцнення стійкості незалежної, вільної та плюралістичної медіа-екосистеми в Україні», яку координують «Репортери без кордонів». Вона забезпечить захисне обладнання для 400 журналістів і сприятиме відновленню ЗМІ через міжнародні фонди.
  • 1,6 мільйона євро — на проєкт «Розширення можливостей українських ЗМІ для сталого майбутнього», який координують Інститут масової інформації та Detector Media. Його мета — підтримати регіональні медіа, протидіяти дезінформації та надати юридичну, безпекову й професійну допомогу понад 500 журналістам через 15 регіональних медіа-хабів.

Оголошення зробили під час Донбаського медіафоруму, що триває 9–11 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть близько 200 мільйонів євро для забезпечення шкільних обідів для дітей в Україні.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп пообіцяв захистити Фінляндію у разі нападу Росії та запропонував виключити Іспанію з НАТО
Доба на Херсонщині: є загиблий та поранені, пошкоджені будинки, банк та магазин
У Київській області через російський обстріл без електроенергії залишилися 28 тисяч родин
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаїв отримає понад ₴61 млн субвенції на шкільне харчування до кінця року

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Київській області через російський обстріл без електроенергії залишилися 28 тисяч родин
Доба на Херсонщині: є загиблий та поранені, пошкоджені будинки, банк та магазин
Трамп пообіцяв захистити Фінляндію у разі нападу Росії та запропонував виключити Іспанію з НАТО

Вночі на Миколаївщині збили чотири безпілотника

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Гарбузове лате й чотирилапі друзі: у Миколаєві запрошують на виставку-прилаштування собак