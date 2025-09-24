ЄС виділить близько €200 млн на забезпечення шкільних обідів в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає в Організації Об'єднаних Націй. Фото: AP/Yuki Iwamura

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть близько 200 мільйонів євро для забезпечення шкільних обідів для дітей в Україні.

Про це вона заявила під час виступу на конференції «Відновлення дитинства та людяності — просування миру в Україні через повернення українських дітей», яка відбулася в межах 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, пише «Суспільне».

«Європейський Союз підтримує Україну. Сьогодні я можу оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на шкільні обіди. Водночас наша робота не завершиться, доки всі українські діти не повернуться додому. Це зобов’язання стосується кожного, хто досі перебуває в полоні на чужій землі», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що ЄС фінансує роботу української прокуратури, аби родини бачили відновлення справедливості. Крім того, спільно з ЮНІСЕФ виділяються понад 10 мільйонів євро на підтримку повернених українських дітей, щоб вони могли «відновитися, навчатися та знову мріяти».

Фон дер Ляєн підкреслила, що вже запроваджені санкції проти понад 50 осіб, причетних до викрадення дітей. За її словами, понад 1,5 мільйона українських дітей нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

«Це не лише справа України. Це спільна відповідальність світу — посилити тиск на Росію. Саме тому ЄС долучається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і проведе міжнародний саміт високого рівня, щоб зробити це питання пріоритетним у світовому порядку денному. Адже кожна викрадена дитина — це втрата не лише для України, а й для всього світу. Ми повинні повернути додому кожну дитину», — наголосила президентка Єврокомісії.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєва

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Батьки скаржаться на якість харчування дітей у школах Миколаєва, фото: Ганна Шевченко

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Заступник Миколаївського міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров заявив, що жодне місто в Україні не може забезпечити якісне харчування усіх школярів.

Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша.