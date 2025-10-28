Зеленський анонсував перше засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України. Фото ілюстративне: ОП

Цього тижня має пройти перше засідання нещодавно створеної коаліції підтримки енергетичного сектора України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем, передає «Interfax-Україна».

—Нещодавно, після багатьох масових атак по Україні, по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню, не тільки електрика була під ударами… Нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектора України, — заявив глава держави

Володимир Зеленський зазначив, що до ініціативи вже долучилися Норвегія, Нідерланди та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

—Я думаю, що ми організуємо найближчим часом такий відеоформат засідання нашої невеличкої команди, але я впевнений, що ми зможемо… об’єднати зусилля і інших країн. Нам знадобиться підтримка, — наголосив президент.

Він додав, що коаліція зосередиться на обговоренні наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України та визначенні напрямів, де найбільше потрібна допомога.

—Ми говоримо про різні трансформатори, про різні види турбін, не буду йти в деталі, газові тощо, і також ми говоримо про імпорт газу… ми розуміємо, що може нам знадобитись десь ще вісімсот мільйонів, ми повинні на це розраховувати, — пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Нідерланди пообіцяли виділити 25 мільйонів євро на підтримку української енергетики.