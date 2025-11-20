«Включив папугу», — Панченко звинуватив Кантора у навмисному затягуванні роботи комісії

Депутат від «Пропозиції» Федір Панченко. Фото «МикВісті»

Голова планово-бюджетної комісії міськради Миколаєва Федір Панченко звинуватив депутата Сергія Кантора у навмисному затягуванні засідання через обговорення чисельності працівників мерії та змін у структурі виконавчих органів.

Про це йшла мова в ході бюджетної комісії міськради у середу, 19 листопада, пишуть «МикВісті».

Обговорення почалося з питання депутата Сергія Кантора про фактичну кількість співробітників мерії: скільки людей реально працює, скільки посад вакантні та як це співвідноситься з затвердженою чисельністю у 1115 посадових осіб, а також чому після запропонованої зміни структури загальна штатна чисельність працівників міськради не зміниться, попри ліквідацію кількох підрозділів.

Керуючий справами виконкому Андрій Волков пояснив, що наразі в структурі не змінюється загальна чисельність. Він уточнив, що штатна чисельність одиниць, фактична кількість працівників та вакантні посади змінюються постійно: хтось працевлаштовується, хтось звільняється, тому точної цифри зараз немає, але загалом працює близько тисячі осіб.

— Сергію Анатолійовичу, ви, мабуть, не почули, але Андрій Сергійович вже це пояснив. У цьому документі нічого не пропонується щодо чисельності, бо вона закріплена в рішенні про бюджет. Змінювати її можна лише під час прийняття або внесення змін до бюджету. Там буде визначена штатна чисельність, а скільки фактично працює людей, я не знаю, — відповів голова бюджетної комісії Федір Панченко.

Сергій Кантор наполягав, що хотів би бачити точні дані, зокрема за 2022 рік, коли частина працівників міської ради працювала дистанційно через війну та міграцію населення. Він нагадав, що до війни була створена робоча група для розробки структури міськради і вже тоді розуміли, що штат потребує змін як за чисельністю, так і за функціоналом.

— У той період, коли частина населення виїжджала, ми все одно виконували функції мерії цією чисельністю. Хотілося б побачити фактичну чисельність у 22-му році: хто був на місці, хто працював онлайн. Хочу наголосити: у напружених умовах, з меншою кількістю містян, ми справлялися. Але тоді зарплати в штаті реально перерозподілялися на премії і інші виплати. Сьогодні ми бачимо, що за два місяці до кінця року коштів не вистачає. І ми розуміємо, що структуру треба змінювати — вона нам і функціонально не підходить, і фінансово важка, — сказав він.

Депутат Миколаївської міськради Сергій Кантор. Фото: «МикВісті»

Сергій Кантор наполягав, що хоче почути середній фактичний показник за роки війни, адже саме він, на його думку, має лягти в основу нової структури. Депутат наголосив, що чисельність населення міста зменшилася, а отже, і штат мерії, за логікою, має бути меншим — приблизно на рівні «700 осіб», як обговорювалося до початку повномасштабної війни.

Федір Панченко кілька разів закликав Кантора перейти до чіткого питання, зауваживши, що той повторює одні й ті самі аргументи й перетворює виступ на монолог.

— Сергію Анатолійовичу, ви мене чуєте? Мабуть, ні. Можливо, проблеми зі зв’язком, але слухати довгий монолог ми не можемо. Щодо зменшення функціоналу я не володію всією інформацією, — сказав Федір Панченко.

Сергій Кантор наполягав, що без цієї інформації депутати не можуть зрозуміти логіку нової структури.

— Ми 4 роки війни працювали з меншою чисельністю. Хотілося б бачити, яка фактична кількість була всі роки, щоб не робити структуру більшу, ніж місто може собі дозволити.

Федір Панченко кілька разів просив Кантора сформулювати коротке питання:

— Ви 10 хвилин говорили. Якщо хочете поспілкуватися вдвох — будь ласка. Десять людей просто 15 хвилин слухати не можуть — сказав він.

Після чого голова комісії попросив вимкнути мікрофон Сергія Кантора.

Депутати Сергій Кантор та Федір Панченко, під час засідання сесії міськради. Фото: «МикВісті»

Після обговорення Сергій Кантор знову попросив слово і вимагав чіткої відповіді щодо фактичної чисельності працівників і її відповідності новій структурі. Оскільки розуміння фактичної чисельності необхідне для планування фонду заробітної плати та функціональної структури мерії.

— Припиніть знущатися з колег, — сказав Федір Панченко, наголошуючи на необхідності переходити до наступних пунктів порядку денного.

Сергій Кантор у відповідь звинуватив Федора Панченка в тому, що той «закриває йому рот» і не дає отримати відповідь на ключове питання: яка саме фактична чисельність є діючою та яку пропонують у новій структурі.

— Я вас слухаю. Чую, що ви повторюєте одне й те саме. Якщо, вибачте, увімкнули «папугу» і повторюєте неодноразово по шість разів, я не розумію, на кого це розраховано, окрім як на те, щоб вивести колег із себе, — сказав Федір Панченко. — Ні, скажіть мені, будь ласка, я маю право отримати відповідь як депутат, — відповів Сергій Кантор. — Вам уже надали відповідь. Я знаю, з якою позицією ви прийшли і яка ваша мета — затягнути процес, щоб колеги провалили роботу комісії. Дякую, Сергій Анатольович, нам це потрібно. До того ж минулого разу ви виступали 40 хвилин, а потім заявили, що просто не читали документи, які надіслали на комісію, — відповів Федір Панченко.

Зазначимо, за час обговорення Федір Панченко щонайменше тричі вимикав мікрофон депутата Сергія Кантора, не давши йому завершити свої питання, оскільки переймався, що через довгі, на його думку, обговорення на комісії не залишиться кворуму для розгляду інших питань порядку денного, серед яких зокрема, було внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Миколаєва.

Раніше ми аналізували проєкт рішення про реформування міськради. Він передбачає ліквідацію двох департаментів — антикорупційного та енергетичного, створення трьох нових підрозділів: служби внутрішнього аудиту, інспекції з благоустрою та відділу закупівель, а також масове перейменування існуючих відділів і департаментів.

Міський голова Олександр Сєнкевич наголошував, що депутати не повинні суміщати представницькі та виконавчі функції і не можуть обіймати керівні посади у виконкомі.

