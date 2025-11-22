«Віткоффу потрібно до психіатра», — у ЄС обурилися через пункти «мирного плану» США щодо росактивів

У ЄС обурилися через пункти «мирного плану» США щодо росактивів. Фото: Eureporter

Європейських посадовців непокоїть, що запропонований США «мирний план» щодо використання заморожених російських активів в інтересах України може поставити під загрозу усі їхні напрацювання у цьому напрямку.

Про це повідомляє Politico.

За даними медіа, обговорення у Брюсселі наразі перебувають на «надзвичайно делікатному етапі».

Зазначимо, що наразі ЄС фіналізує юридичний механізм, який дозволить спрямувати заморожені російські кошти на кредит для України.

Утім, американський «мирний план» містить зовсім іншу концепцію — використання цих активів відбуватиметься під керівництвом США. Причому Штати планують отримувати до 50% прибутку від відновлення.

Європейські дипломати та чиновники побоюються, що пропозиція спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа зруйнує консенсус усередині ЄС щодо російських заморожених активів.

Один із високопосадовців ЄС у коментарі Politico різко оцінив американську ініціативу, зазначивши, що президент Америки не має повноважень розморожувати активи, розташовані в Європі.

Інший політик заявив, що «Віткоффу потрібно звернутися до психіатра».

28-пунктний «мирний план» від США

Новий американський «мирний план» щодо врегулювання російсько-української війни почали напрацьовувати під час неформальних перемовин представників США та Росії в Маямі наприкінці минулого місяця. У результаті документ із 28 пунктів обговорили спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський перемовник Кирило Дмитрієв.

За даними Financial Times, план передбачає низку вимог до України, зокрема відмову від решти територій Донбасу, включно з районами, які нині контролює Київ, а також суттєве — удвічі — скорочення чисельності Збройних сил. Крім того, проєкт містить пропозицію відмовитися від ключових видів озброєння та погодитися на обмеження американської військової допомоги. Документ також передбачає визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки».

Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Серед основних положень запропонованого плану:

Крим, Донецька та Луганська області де-факто визнаються російськими, у тому числі й США.

Лінія фронту в Херсонській і Запорізькій областях фіксується як фактичний кордон.

Відведення ЗСУ з частини Донеччини та створення демілітаризованої буферної зони.

Відмова від вступу до НАТО, закріплена в Конституції України, та гарантія Альянсу не розглядати членство Києва в майбутньому.

Обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військових.

Поетапне зняття санкцій із Росії та можливість економічної співпраці між США та РФ.

Запорізька АЕС переходить під контроль МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподіляється порівну між Україною та Росією.

Повна амністія для всіх сторін за дії, вчинені під час війни.

Проведення виборів в Україні через 100 днів після укладення угоди.

Створення «Ради миру» на чолі з Дональдом Трампом, яка має контролювати виконання домовленостей.

Окремо документ включає масштабний інвестиційний пакет для відбудови України, створення фондів розвитку, фінансування інфраструктурних проєктів, а також повернення Росії до світової економіки та можливе відновлення її участі у форматі G8.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за цим планом і США, і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Водночас російська сторона стверджує, що офіційних пропозицій від США щодо завершення війни не отримувала.

Вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має час до наступного четверга, 27 листопада, щоб погодитися на запропонований Вашингтоном 28-пунктний «мирний план». У цей же день голова Російської Федерації Володимир Путін зазначив, що Москву детально з ним не знайомили, просте Росія «готова проявити гнучкість» у питанні мирних переговорів.