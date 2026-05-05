 Блокада в Ормузькій протоці: розповідь українського моряка

  • вівторок

    5 травня, 2026

  • 20.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 травня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 20.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Тут не так страшно, як в Україні»: історія моряків, які застрягли в Ормузькій протоці

Судна на якорі в Ормузькій протоці, фото Amirhossein Khorgooei / AFPСудна на якорі в Ормузькій протоці, фото Amirhossein Khorgooei / AFP

Українські моряки опинилися серед заблокованих суден в Ормурзькій протоці через масштабне загострення на Близькому Сході.

Про це пише видання «Суспільне».

Понад два місяці торговельні судна не можуть вийти із зони конфлікту, перебуваючи на якорі поблизу берегів ОАЕ під загрозою обстрілів з боку Ірану.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Один із моряків на умовах анонімності розповів, що потрапив під ракетну атаку під час перебування в порту наприкінці лютого. За його словами, іранські ракети летіли безпосередньо над судном, а екіпаж нарахував сотні запусків.

Попри спробу оперативно залишити небезпечну зону, судно змушене було повернутися на стоянку після попереджень від іранських військових про розстріл кожного, хто спробує вийти з протоки.

Українець зазначає, що досвід життя в умовах повномасштабної війни вдома допоміг йому зберегти спокій, на відміну від колег з інших країн, які гостро реагували на вибухи.

На борту перебуває 31 людина, дев'ятеро з яких — громадяни України. Судновласник дозволив усім охочим списатися на берег, проте частина команди вирішила залишитися через додаткові виплати за роботу в зоні бойових дій.

Зараз побут на заблокованому судні стабільний: компанія постачає воду та їжу баржами, а екіпаж має доступ до інтернету для звʼязку з рідними.

Вільний час моряки проводять у спортзалі, грають у настільний теніс або рибалять, очікуючи на дозвіл продовжити рейс.

«Я з родиною зв’язався, заспокоїв, пояснив, що тут не так страшно, як в Україні. Це реально була правда. Ще сказав, що поки ми стоїмо на якорі — усе буде добре», — підсумував моряк.

Нагадаємо, що Іран почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки та завдав удару балістикою по Ізраїлю.

Останні новини про: Іран

Санкційна яхта російського олігарха Nord пройшла через заблоковану Ормузьку протоку
План «швидких ударів» та нафта по $126: США готують жорстку відповідь Ірану
MSC запускає контейнеровози новим маршрутом, який обходить Ормуз
Реклама
Читайте також:
новини
«Політичне питання», — Сєнкевич про можливість виділення з держбюджету грошей для Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Катерина Середа
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Іран

MSC запускає контейнеровози новим маршрутом, який обходить Ормуз
План «швидких ударів» та нафта по $126: США готують жорстку відповідь Ірану
Санкційна яхта російського олігарха Nord пройшла через заблоковану Ормузьку протоку

«Політичне питання», — Сєнкевич про можливість виділення з держбюджету грошей для Миколаєва

Кім заявив, що Миколаївський глиноземний завод стане одним із перших об’єктів для інвесторів після війни

3 години тому

РФ атакувала термінал «Кернел» на Одещині: витекло понад 1100 тонн олії

Головне сьогодні