«Тут не так страшно, як в Україні»: історія моряків, які застрягли в Ормузькій протоці
- Таміла Ксьонжик
13:20, 05 травня, 2026
Українські моряки опинилися серед заблокованих суден в Ормурзькій протоці через масштабне загострення на Близькому Сході.
Про це пише видання «Суспільне».
Понад два місяці торговельні судна не можуть вийти із зони конфлікту, перебуваючи на якорі поблизу берегів ОАЕ під загрозою обстрілів з боку Ірану.
Один із моряків на умовах анонімності розповів, що потрапив під ракетну атаку під час перебування в порту наприкінці лютого. За його словами, іранські ракети летіли безпосередньо над судном, а екіпаж нарахував сотні запусків.
Попри спробу оперативно залишити небезпечну зону, судно змушене було повернутися на стоянку після попереджень від іранських військових про розстріл кожного, хто спробує вийти з протоки.
Українець зазначає, що досвід життя в умовах повномасштабної війни вдома допоміг йому зберегти спокій, на відміну від колег з інших країн, які гостро реагували на вибухи.
На борту перебуває 31 людина, дев'ятеро з яких — громадяни України. Судновласник дозволив усім охочим списатися на берег, проте частина команди вирішила залишитися через додаткові виплати за роботу в зоні бойових дій.
Зараз побут на заблокованому судні стабільний: компанія постачає воду та їжу баржами, а екіпаж має доступ до інтернету для звʼязку з рідними.
Вільний час моряки проводять у спортзалі, грають у настільний теніс або рибалять, очікуючи на дозвіл продовжити рейс.
«Я з родиною зв’язався, заспокоїв, пояснив, що тут не так страшно, як в Україні. Це реально була правда. Ще сказав, що поки ми стоїмо на якорі — усе буде добре», — підсумував моряк.
Нагадаємо, що Іран почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки та завдав удару балістикою по Ізраїлю.
