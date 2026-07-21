 Сирський вибачився перед Федоровим і заявив, що не знав про конфлікт

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Головна Новини Політика 8:13, 21 липня, 2026

Сирський вибачився перед Федоровим і заявив, що не знав про конфлікт

Сирський прокоментував конфлікт із Федоровим та попросив вибачення. Фото: armyinform.com.uaСирський прокоментував конфлікт із Федоровим та попросив вибачення. Фото: armyinform.com.ua

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до колишнього міністра оборони Михайла Федорова, попросивши вибачення та заявивши, що не вважав їхні робочі розбіжності конфліктом.

Про це він написав у колонці для Militarnyi.

За словами Олександра Сирського, для нього стало несподіванкою, що їхні стосунки сприймали як конфлікт.

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— Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни, — зазначив він.

Головнокомандувач також звернувся до ексміністра зі словами вибачення.

— Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі, — написав Олександр Сирський.

Він наголосив, що зводити війну до протистояння двох людей — «найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу».

Окремо Олександр Сирський пояснив розподіл повноважень між Міністерством оборони та військовим командуванням. За його словами, міністерство відповідає за забезпечення армії, закупівлі, формування політики та цивільний контроль, тоді як стратегія війни, планування операцій і ситуація на фронті належать до компетенції головнокомандувача та координуються разом із Верховним головнокомандувачем.

Також він відкинув звинувачення у відсутності стратегії та ручному управлінні військами, зазначивши, що мільйонна армія «не керується у вотсапі», а працює через штаби, накази й відповідальність командирів.

За словами Олександра Сирського, одним із останніх рішень стало делегування командирам корпусів повноважень, зокрема щодо переведення військовослужбовців у межах корпусів.

Нагадаємо, під час своєї підсумкової пресконференції колишній мінстр оборони Михайло Федоров розповів, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова, але головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».

Також Михайло Федоров заявив, що завдяки відкритим тендерам Міноборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів — на закупівлі безпілотників.

На тлі звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні відбуваються мітинги. У Миколаєві також відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації». Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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