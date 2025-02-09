Миколаївщина увійшла до п'ятірки областей, які подали найбільше прєктів у систему DREAM

Будівельники зносять будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У систему DREAM додали 537 проєктів з відбудови Миколаївської області на загальну суму 39,7 мільярда гривень.

Такі дані опубліковані станом на 9 лютого в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

До трійки за кількістю поданих проєктів у системі потрапили Київська область – 1663 проєкти (176 мільярдів гривень), Харківська область – 976 проєктів (55 мільярдів гривень) та Дніпропетровська область – 651 проєкт (52,6 мільярда гривень).

Миколаївська область опинилася на четвертому місці – 537 проєктів (39,7 мільярда гривень), а за нею Чернігівська область – 529 проєктів (24,9 мільярда гривень).

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих за областями

Найбільше проєктів з відновленням Миколаївської області подали у Миколаєві – 271. На їх реалізацію потрібно 18,8 мільярда гривень, а наразі є лише 2,5 мільярда гривень.

Крім того, в державну цифрову екосистему також вносяться проєкти з відбудови в Очаківській, Куцурубській, Чорноморській, Коблівській, Нечаянській, Снігурівській, Широківській, Воскресенській, Березнегуватській, Баштанській, Новобузькій, Новоодеській, Вознесенській та Мигіївській громадах.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській області

Що відомо про DREAM?

У березні 2024 року команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема – це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам – прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

Які проєкти опублікувала влада Очакова у DREAM?

Наразі влада Очакова розраховує знайти через державну систему DREAM фінансування декількох проєктів у місті. Це будівництво туристично-інформаційного центру, на який потрібно 4 мільйони гривень.

Ще міська влада планує збудувати реабілітаційний центр для ветеранів та інвалідів війни. Вартість будівництва наразі оцінюють в 190 мільйонів гривень, а тривалість робіт – 4 роки.

Водночас через систему DREAM шукають донора, який профінансує відбудову зруйнованого російським обстрілом палацу культури Очакова – на це потрібно 10 мільйонів гривень.