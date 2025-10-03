Безкоштовну станцію очищення води відкрили у Вознесенську

У Вознесенську відкрили модульну установку з очищення води. Фото: Вознесенська мерія

У Вознесенську запрацювала нова модульна станція з очищення води, обладнана сучасною системою та очищує до 2 кубометрів води на годину.

Як повідомили у Вознесенській міській раді, установку встановили по вулиці Михайлівській, 2. Станція працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

«Цей модуль працює на основі системи зворотного осмосу, що дозволяє якісно очищати воду й робить її безпечною для споживання. Продуктивність станції — до 2 кубів води на годину, тож вистачить для багатьох родин», — йдеться у повідомленні.

У Вознесенську відкрили модульну установку з очищення води. Фото: Вознесенська мерія У Вознесенську відкрили модульну установку з очищення води. Фото: Вознесенська мерія У Вознесенську відкрили модульну установку з очищення води. Фото: Вознесенська мерія

Проєкт реалізували при підтримці Міжнародної організації з міграції (МОМ). У мерії подякували міжнародним партнерам за допомогу.

Нагадаємо, що у вересні мешканці Миколаєва набрали понад 9,6 мільйона літрів безкоштовної очищеної води в бюветах, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».