З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до електроживлення, — Кім

Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «МикВісті»

У Миколаєві з 1 жовтня почне діяти договір на постачання електроенергії для нового водогону. Це дасть змогу розпочати наповнення системи.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«З завтрашнього дня починає діяти договір по електриці для нового водогону. Тобто, будуть наповнювати систему. Думаю, тиждень потрібно ще на промивку», — зазначив він.

Віталій Кім уточнив, що йдеться лише про технічний запуск і воду поки що не можна буде використовувати. Спершу планують провести необхідні дослідження.

Історія водогону Миколаївщини

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Нещодавно віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що будівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Насосні станції готові на 86%. Він сказав, що в кінці серпня містяни вже отримають воду.

Згодом Віталій Кім підтвердив ці слова і повідомив, що запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже 26-27 серпня. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.

Згодом Сергій Сухомлин розповів, що після тестувань, новий водогін на 100% готовий для прокачки води в Миколаїв.