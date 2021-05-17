Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на понедельник, 17 мая, составляет 30,2%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА в Facebook, передают НикВести.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных находится 790 человек, больных ковидом или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 86 больных (загруженность 78,2%);

Первомайская центральная районная больница - 41 больной (загруженность 34,2%);

городская больница №1 Николаева - 105 больных (загруженность 38,9%);

родильный дом №1 Николаева - 4 больных (загруженность 4%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 19 больных и 3 с подозрением (загруженность 18,3%);

Баштанская центральная районная больница - 9 больных и 1 с подозрением (загруженность 19,2%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 35 больных и 9 с подозрением (загруженность 44%);

Новобугская центральная районная больница - 40 больных (загруженность 29,6%);

городская больница №3 Николаева - 63 больных и 47 человек с подозрением (загруженность 46,8%);

городская детская больница №2 Николаева - 1 больной и 17 человек с подозрением (загруженность 18%);

городская больница №5 Николаева - 65 больных и 103 человека с подозрением (загруженность %);

Николаевская областная детская клиническая больница - 9 больных и 6 с подозрением (загруженность 30%);

Николаевская центральная районная больница - 8 больных (загруженность 10%);

Новоодесская центральная районная больница - 29 больных (загруженность 29%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 35 больных (загруженность 10%);

Доманевская центральная районная больница - 16 больных (загруженность 15,2%);

Очаковская многопрофильная больница - 16 больных (загруженность 14,8%);

Снигиревская центральная районная больница - 20 больных и 3 с подозрением (загруженность 19,2%).

Ранее НикВести сообщали, что Николаевщина по проценту от эпидемического порога уже соответствует «зеленой зоне» карантина в Украине. Но МОЗ вернул регион с 14 мая регион в оранжевую зону из-за превышения коэффициента выявленных случаев инфицирования коронавируса.

Напомним, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 122 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, 5 человек умерло от последствий COVID-19. Всего в Украине подтвердили 2136 случаев коронавируса, на 1484 меньше, чем за день до этого.