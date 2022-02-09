В КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» перепрофилируют до 50 коек для приема детей c короновирусом от 10 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности директора «инфекционки» Ярослава Студзинская.

Она отметила, что в последнее время количество зараженных коронавирусом среди детского населения в разы превышает все предыдущие показатели. Также она подчеркнула, что Областная детская больница и городская больница №2 уже вовсю включились в борьбу с вирусом и увеличивают количество койко-мест.

— КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» как правонаследник областной детской инфекционной больницы имеет всю необходимую базу для оказания квалифицированной помощи детям. Поэтому, мы приняли решение перепрофилировать до 50 коек для приема детей c COVID-19 от 10 лет. Младшие продолжат поступать на Николаевскую, —отметила она.

Она заверила, что в «инфекционке» работают профессиональные детские специалисты и налажен диалог со службой экстренной медицинской помощи и руководителями других ковидных госпиталей.

— Я хочу заверить, что каждый ребенок старше десяти лет, нуждающийся в госпитализации при коронавирусе, сможет разместиться у нас. При надобности родитель будет иметь возможность остаться с ним — в случае, если он также болеет, ему окажут лечение параллельно, — написала Ярослава Студзинская.

Напомним, что КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» развернула 40 дополнительных мест для лечения детей, больных COVID-19. По состоянию на сегодняшний день там лечатся 114 детей с подтвержденным COVID-19 и еще 14 с подозрением.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова приняла решение полностью уйти с медучреждения и ищет новую работу.

Напомним, что суд запретил Николаевскому областному совету проводить конкурс на должность директора областного центра лечения инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, уволенная по решению сессии облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подала иск в Ленинский районный суд Николаева, чтобы обжаловать свое увольнение.

Напомним, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» на два месяца была назначена новая исполняющая объязанности директора Ярослава Студзинская. она пока не определилась, будет ли участвовать в конкурсе, чтобы занять место главврача на постоянной основе.

Адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначение новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета. Владимир Тимошин напомнил, что предлагал представителям областной власти урегулировать вопрос цивилизованно и мирно, однако, по его словам, вторая сторона конфликта на переговоры не пошла.

В свою очередь, в Николаевской ОГА заявили, что исполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Ранее комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников предприятия и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

В среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.