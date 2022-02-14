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В 2021 году на материально-техническое обеспечение мероприятий по территориальной обороне на Николаевщине потратили 149,5 тысячи гривен. При этом целевая программа предусматривала выделение почти 27,5 миллиона.

О потраченной сумме говорится в отчете о выполнении бюджета Николаевской области в 2021 году.

Отмечается, что деньги были выделены из общего фонда, а сумма в 149,5 тысячи гривен составила 100% плановых ассигнований.

При этом, по Целевой программе территориальной обороны в 2021 году планировалось выделение 27,4 миллиона гривен.

Из них, согласно последним изменениям, которые депутаты внесли в программу 17 июня 2021 года, было запланировано на:

улучшение материально-технического обеспечения частей и подразделений теробороны (обмундирование, экипировка, палатки, кровати, техника и т.п.) — 24 миллиона 88 тысяч гривен;

транспортировку личного состава и организацию учений — 600 тысяч гривен;

содержание пунктов управления штаба зоны теробороны — 2 миллиона 800 тысяч гривен.

Отметим, что в Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны, Николаевская область находится в числе 11 регионов, где данный вопрос не поднимали.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева объяснила, почему программу теробоны в декабре 2021 не продлили на 2022 год.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Сегодня также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Также сообщалось, что штат подразделений территориальной обороны мирного времени в Николаевской области укомплектован на 70% и насчитывает около 220 человек.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Напомним, что, по словам Виталия Кима, в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Ранее он говорил о том, что уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».