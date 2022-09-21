Енакиевский металлургический завод на оккупированной части Донбасса прекращает работу из-за нехватки персонала, который намерены «мобилизовать».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

— Власти «ДНР» отменили действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. В этой связи планируется «мобилизовать» от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за нехватки персонала производство на заводе «временно приостанавливается, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, на полигоне вблизи временно оккупированного Тореза оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ.

— Начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории ДНР. «Новобранцы» должны пополнить состав так называемого батальона «сомали», 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка из России. Потенциальных «контрактников» отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время, отмечается небольшое количество желающих подписать контракт, — добавляют в ГУР.

В разведке также сообщает, что в оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд с полуострова без разрешения военного комиссара.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

После этого в России анонсировали акцию протеста против мобилизации.

Кроме того, сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.