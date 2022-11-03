Отключение света может приводить к временной остановке передачи сигнала. Поэтому может исчезать мобильная связь и интернет. Украинцев просят снизить пользование мобильным интернетом, чтобы сети получали меньшую нагрузку в трудные моменты.

Об этом представители мобильных операторов рассказали в комментарии РБК-Украина.

В случае если исчезла связь вашего оператора, Lifecell и Kyivstar советуют попробовать воспользоваться национальным роумингом. Ведь, возможно, в том или ином населенном пункте у кого-то из операторов ситуация будет лучше. Для этого необходимо зайти в настройки и проверить доступные сети.

«Также советуем по возможности уменьшить потребление мобильного интернета в отсутствие электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на оборудование, а соответственно, и энергопотребление. Тогда оборудование сможет работать дольше, а люди смогут в критических ситуациях использовать связь», — добавляют Lifecell.

В Kyivstar также советуют абонентам использовать для связи услуги SMS и мессенджеров, которые забирают меньше ресурсов сети, чем мобильный интернет.

Надо ответственно потреблять мобильный трафик при отключениях электроэнергии, призывают в Vodafone. Также следует избегать потребления «тяжелого» контента (видеосервисы), отключить автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах: «Если все выполнят эти простые действия, операторам будет легче обеспечить надежный доступ к мобильному интернету», – говорят в компании.

«Призываем клиентов по возможности экономнее пользоваться мобильным интернетом, выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, устанавливать низкое качество просмотра видео и другое. Со своей стороны мы принимаем все меры и используем все доступные технические ресурсы, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры», — подчеркивает руководитель пресс-службы Vodafone Виктория Рубан.

Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях была объявлена воздушная тревога.

Армия РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.

В столице в результате ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины 80% потребителей остаются без воды.

Вместе с тем, утром 31 октября украинские защитники уничтожили 44 ракеты из около 50, выпущенных армией РФ по критической инфраструктуре Украины.

Одна из ракет, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно сменила курс и развернулась в сторону, из которой летела.

В Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.