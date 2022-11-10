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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал вынужденных переселенцев из Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока не возвращаться.
Об этом он сказал в видеообращении 10 ноября.
Однако в области уже готовятся к возвращению на увольнение территории админперсонала и коммунальщиков. Работников этих сфер Виталий Ким попросил обращаться к своим руководителям.
— Мы готовим возвращение административного персонала, чтобы уволенные населенные пункты могли функционировать полноценно, — сказал он.
При этом в уволенные населенные пункты пока не пускают журналистов и других желающих. Доступ возобновят при проведении фильтрации и стабилизационных мероприятий.
Ранее сообщалось, что для жителей освобожденной Снегиревки готовят гуманитарную помощь.
За прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Уволили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.
Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление пошло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал вынужденных переселенцев из Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока не возвращаться.
Об этом он сказал в видеообращении 10 ноября.
Однако в области уже готовятся к возвращению на увольнение территории админперсонала и коммунальщиков. Работников этих сфер Виталий Ким попросил обращаться к своим руководителям.
— Мы готовим возвращение административного персонала, чтобы уволенные населенные пункты могли функционировать полноценно, — сказал он.
При этом в уволенные населенные пункты пока не пускают журналистов и других желающих. Доступ возобновят при проведении фильтрации и стабилизационных мероприятий.
Ранее сообщалось, что для жителей освобожденной Снегиревки готовят гуманитарную помощь.
За прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Уволили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.
Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление пошло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.