Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал вынужденных переселенцев из Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока не возвращаться.

Об этом он сказал в видеообращении 10 ноября.

Однако в области уже готовятся к возвращению на увольнение территории админперсонала и коммунальщиков. Работников этих сфер Виталий Ким попросил обращаться к своим руководителям.

— Мы готовим возвращение административного персонала, чтобы уволенные населенные пункты могли функционировать полноценно, — сказал он.

При этом в уволенные населенные пункты пока не пускают журналистов и других желающих. Доступ возобновят при проведении фильтрации и стабилизационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что для жителей освобожденной Снегиревки готовят гуманитарную помощь.

За прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Уволили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.

Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление пошло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.