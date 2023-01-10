В Николаеве будут судить 50-летнего жителя области, распространявшего данные о местах дислокации ВСУ.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Следствием установлено, что обвиняемый систематически собирал и распространял через пророссийский телеграмм-канал информацию о направлении, перемещении и расположении военнослужащих, вооружении и военной технике ВСУ на территории города Николаева и области.

В частности, в августе 2022 года распространил информацию о местоположениях горюче-смазочного состава Вооруженных Сил Украины и военной техники, а именно системы ПВО и артиллерийских систем ВСУ.

Приговор суда обвиняемый ждет под стражей. Ему грозит от восьми до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что за сотрудничество с оккупантами будут судить жителя Николаева.

Также за государственную измену будут судить 72-летнего жителя Николаева, корректировавшего огонь оккупантов по инфраструктуре областного центра.

Напомним, в Офисе Генпрокурора считают, что херсонские судьи должны работать в Николаеве .

Напомним, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольную ячейку запрещенной «Партии Шария» , которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе.