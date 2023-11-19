Власники квартир у миколаївських будинках за адресою Крилова 54 та Погранична 43, що відмовляються від демонтажу зруйнованих під’їздів, зможуть отримати житлові сертифікати.

Про це повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов у коментарі «НикВести».

Наразі свої відмови на демонтаж надали жителі 24 квартир будинку на Крилова та 5 квартир — на Пограничній, уточнив він. Через це мешканцям зруйнованих квартир надали можливість отримати компенсації, пояснив Ігор Набатов.

— Які наші дії? Ми, на жаль, не можемо вплинути на цю ситуацію, том що право власності захищається на рівні міжнародних конвенцій. Тобто це вибір людей. Але ми можемо зробити хоча б так, щоб не страждали інші люди, які фактично погоджуються на демонтаж і не позбавляємо їх права на отримання компенсації у вигляді житлових сертифікатів. Тому у рамках перемовин з Мінрегіоном досягнуто згоди щодо можливості подання мешканцями сьомого під'їзду по Крилова 54 та третього і четвертого під'їздів по Пограничній 43 відповідних заяв на отримання компенсації — житлових сертифікатів, — сказав Ігор Набатов.

Рішення про видачу житлових сертифікатів прийматиме комісія міської ради з розгляду питань щодо надання компенсації за зруйноване майно, додав він.

— Саме з мотивації того, що ці об'єкти непридатні для експлуатації. І вже фактично немає різниці: будуть вони демонтовані або не будуть демонтовані — люди у будь-якому випадку не зможуть там проживати. Тому комісія, яка діє при міськвиконкомі, зможе зараз приймати рішення щодо видачі житлових сертифікатів. Необхідно розуміти, що ця процедура є новою у порівнянні з єВідновленням. Тобто казати про те, яким чином це буде реалізовано — поки зарано, — сказав заступник директора ДЖКГ.

Він також пояснив, що демонтувати зруйновані частини будинків можна буде вже після отримання миколаївцями житлових сертифікатів

— Процедура така: спочатку подали заяву, її задовольнили, отримали житловий сертифікат, після цього анулювали право власності на попередній об'єкт нерухомості і реалізували своє право на отримання об'єкта нерухомості у рамках житлового сертифікату. Відтак кількість власників (квартир у зруйнованих будинках, — прим.) поступово зменшується. Відповідно ми повинні отримати згоду (на демонтаж, — прим) власників, а якщо їх у якийсь момент стало нуль, то тоді й власників як таких немає і ми спокійно реалізуємо свої повноваження, — сказав Ігор Набатов.

Нагадаємо, що ворожий удар по будинку на Крилова, 54 стався у вересні 2022 року. Тоді по будівлі вдарили ракетами типу С-300.

Про відмову власників квартир по Крилова, 54 щодо демонтажу частини напівзруйнованого будинку стало відомо в середині жовтня 2023 року. Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що не знають як вирішувати цю проблему.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, страх місцевих зумовлений тим, що їхні земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків. Водночас директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний повідомив, що якщо місцеві й надалі будуть відмовляти у демонтажі, то у подальшому отримають мінімальні шанси на відновлення будинку.

Раніше «НикВести» повідомляли про те, що у Миколаєві триває підготовка до демонтажу постраждалих внаслідок російських атак багатоповерхівок на вулиці Заводській, 35. Жителі забирають звідти останні речі, а в самих будівлях не живе вже ніхто, крім безпритульних.

На демонтаж чотирьох зруйнованих обстрілами житлових будинків Департамент ЖКГ Миколаєва в обхід відкритих торгів уклав договори на понад 14 мільйонів гривень з дніпровською компанією.

Також відомо, що новим рішенням від 11 жовтня 2023 року до переліку на демонтаж додано ще два об’єкти. Водночас Миколаївська міська рада працювала над розробкою механізму, який дозволить зносити пошкоджені від ворожих ударів будинки за «мовчазною згодою» співвласників.