Близько двох сотень українських водіїв, які вже два тижні стоять поблизу пункту пропуску Корчова, планують розпочати голодування.

Про це сказав водій міжнародних перевезень Роман Власюк у коментарі «Радіо Свобода».

Він розповів, що близько 200 українських водіїв, які стоять поблизу пункту пропуску «Корчова», оточила місцева поліція. За його словами, українські водії йшли, щоб поспілкуватися з польськими протестувальниками, але поліція їх зупинила.

— Нас заблокували серед поля. Нас тут близько 200 водіїв. Поліцейські сказали, що по їхніх законах згромадження людей в такій кількості не дозволено. Вони в повній амуніції, з балонами, газами, «перцівками», — сказав Роман Власюк.

За словами водія, з польськими перевізниками домовилися 30 листопада, що вони пропускатимуть сім авто на годину. Але працювала ця домовленість недовго — до 22:00.

— Далі домовленість була зірвана і нас знову поставили на один автомобіль в годину. Зараз тільки на «Корчовій» ми маємо заблокованих 2000 вантажівок, тобто в Україну в очікуванні 2000 машин експорту, — сказав водій.

Він розповів, що двох українських водіїв пропустили на переговори до поляків. Вимоги українських перевізників — пропустити одним виїздом усі машини, які мали вночі поїхати згідно з домовленостями про «7 машин на годину». А також — надалі збільшити пропуск до 14 машин у годину.

— Якщо наші умови не будуть виконані, ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги. Ми переходимо тільки на воду і чай, — заявив Роман Власюк.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Також, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.