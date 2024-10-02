Цього року відремонтували 40 покрівель у миколаївських багатоповерхівках

У Миколаєві відремонтували 40 покрівель. Ілюстративне фото з відкритих джерел

За 2024 рік у Миколаєві відремонтували 40 покрівель у багатоквартирних будинках і до кінця року планують завершити ще 15.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що серед будинків, де планово ремонтують дах є і шістнадцятиповерхівка у мікрорайоні Соляні. Там покрівля була в незадовільному стані та потребувала відновлення.

«В минулому році ми уклали договір на капітальний ремонт цієї покрівлі. У зв'язку з погодними умовами основні роботи були розпочаті в 2024 році. Старе покриття цього даху було в поганому стані і тому постійно виникали затікання. Оскільки це 16-поверховий будинок і тут проживає велика кількість людей, Департамент ЖКГ поставив цю покрівлю як одну з пріоритетних для відновлення», — розповів заступник директора департамента ЖКГ Артем Сапожник.

Підрядник зняв старе покриття, провів капітальний ремонт покрівлі, зробив огородження, ліфтові шахти та димові канали. Гарантійний термін робіт складає п'ять років, тому за цей час проблем з дахом не має бути.

Нагадаємо, у 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень. У 2023 році на відновлення пошкоджених багатоповерхівок з бюджету виділили 40 мільйонів гривень.

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Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».